Dyson Zone : un casque-audio avec purificateur d'air, qui a demandé 6 ans de développement

La pollution de l'air est un problème mondial - elle nous affecte partout où nous allons. Chez nous, à l'école, au travail et dans nos déplacements, que ce soit à pied, à vélo ou en transports en commun ou privés. Le Dyson Zone purifie l'air que vous respirez pendant vos déplacements. Et contrairement aux masques faciaux, il délivre un panache d'air frais sans toucher votre visage, à l'aide de filtres haute performance et de deux pompes à air miniaturisées. Après six ans de développement, nous sommes ravis de fournir de l'air pur et un son pur, n'importe où.

Depuis plusieurs années, Dyson multiplie les projets ambitieux hors électro-ménager. Après avoir investi 2.24 milliards de dollars dans une voiture électrique qui a finalement été abandonnée, la marque anglaise vient de révéler en ce mercredi 30 mars 2022 l'arrivée d'un casque-audio à réduction active du bruit, équipé en sus d'un purificateur d'air, et dont le design rappelle les appareils qu'on peut voir dans les films de science-fiction ou d'horreur type Saw, c'est selon. Baptisé "Dyson Zone", l'appareil est le fruit de 6 ans de développement, près de 500 prototypes réalisés avant d'aboutir à l'objet que l'on peut voir en photo et en vidéos. Dyson explique même qu'au tout départ, le casque était relié à un sac à dos qui contenait tout l'appareillage de filtration avant de devenir le casque autonome que l'on peut voir aujourd'hui.Secret industriel qui a été secrètement gardé pendant toutes ces années, ce Dyson Zone prouve une fois encore cette envie de l'entreprise britannique de se diversifier dans les objets connectés, avec cette notion de lutte conte les grands maux de notre monde d'aujourd'hui : le bruit, la pollution et les microbes. On se rappelle que Razer a créé son masque anti-COVID équipé de chroma RGB, c'est donc au tour de Dyson de nous montrer comment on allie plaisir de l'écoute à la possibilité de bien respirer dans les grandes métropoles du monde entier. Et si le casque de Dyson ne fait aucune mention pour un usage anti-COVD, c'est bien parce que le projet a démarré bien des années avant l'arrivée de la pandémie virale.En premier lieu, le Dyson Zone est un casquequi a pour but de nous isoler de toute la pollution sonore qui peut nous agresser au quotidien, surtout si l'on vit dans une grande ville. A l'image des grands fabricants de casque-audio à réduction de bruit, l'appareil signé Dyson embarque pas moins de 8 microphones qui captent le bruit extérieur pour ensuite les annuler. Si la partie audio n'est pas développé dans le communiqué de presse, c'est pour se focaliser sur toute la technologie qui a été mise en place pour filtrer l'air. On apprend donc que le Dyson Zone est équipé de deux batteries situées au niveau de son arceau, mais que chaque oreillette renferme des haut-parleurs en néodyme dans lesquels se trouvent des compresseurs qui récupèrent l’air ambiant, le filtrent pour ensuite l'envoyer vers la bouche de l’utilisateur. Dyson revendique un niveau de filtration de 99% grâce à l'utilisation de filtres à charbon enrichis en potassium. Là encore, il est question de plusieurs années de réflexion pour combiner cette technologie et dans la vidéo de présentation du casque, on s'aperçout que les premiers prototypes intégraient un tuba qui reliait le casque à la bouche de l'utilisateur. Selon





Si Dyson avoue avoir laissé un sous-traitant s'occuper de toute la partie audio (qui n'est d'ailleurs pas bien détaillé dans le communiqué), tout le système de purification de l'air a été géré en interne, avec tout le savoir-faire de la marque connue pour ses aspirateurs, ventilateurs et autres sèche-cheveux qui coûtent souvent une fortune quand il ne faut pas revendre un rein pour s'en payer un. Selon la fiche technique, le Dyson Zone offrirait une

réside dans le bruit du système de filtration qui reste malheureusement audible, et qu'il faudra donc corriger pour ne pas nuire à son usage.

une autonomie de 40 heures pour l’audio et de 6 heures d'utulisation lorsque le casque et la purification d'air sont utilisés ensemble. A l'heure actuelle, seul le site The Verge a pu tester ce Dyson Zone qui semble tenir ses promesses. Le seul point noir évoquéPour l'heure, aucun tarif n'a été communiqué, mais Dyson annonce une commercialisation durant l'année 2023 sans plus de précisions. Sachez évidemment qu'il ne s'agit en rien d'un Poisson d'Avril, puisque l'appareil est présenté sur le site officiel du fabricant