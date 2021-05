DreamWorks : pour les 25 ans du studio d'animation, une exposition au Château de Voltaire

COVID-19 oblige, le premier "round" de l'exposition consacrée au 25 ans de DreamWorks n'avait pas pu aller au-delà du 8 novembre 2020. A l'époque, l’équipe du Musée Art Ludique avait opté pour des locaux situés dans le 8e arrondissement de Paris. Cette fois-ci, l'événement se déroulera au Château de Voltaire (Ferney-Voltaire) du 10 juin au 31 août, et permettra donc de découvrir "plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnées d’interviews exclusives des artistes ayant participé à leur création.""Le prestigieux studio DreamWorks Animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen, a ouvert ses portes à l’équipe d’Art Ludique, afin de sélectionner, en collaboration avec les artistes du studio, les œuvres les plus impressionnantes et représentatives de leur dynamique créative", précise par ailleurs le communiqué où il est rappelé que de Paris, le voyage en train pour se rendre à l'exposition dure 2h45. Parfait pour passer du temps sur Nintendo Switch.