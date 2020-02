Dreams : une sortie sur PS5 est-elle prévue ? La réponse des développeurs

Évidemment, en ce moment, nous sommes concentrés sur la PS4. [...] Mais vous savez, ce n'est qu'une plateforme donc idéalement, à l'avenir, nous migrerons vers un autre support qui sera pertinent. C'est tout ce que je peux dire sans me faire gifler par quelqu'un.

Sorti depuis quelques jours, Dreams fait décidément parler de lui et à juste titre : le nouveau titre des créateurs de LittleBigPlanet est une petite merveille de créativité. Grâce à des mois d'early acess, le contenu du titre s'avère d'ores et déjà conséquent avec des milliers de niveaux conçus par la communauté et cela devrait, en toute logique, n'aller qu'en progressant : du coup, quel avenir pour Dreams ? Y a-t-il moyen de voir le titre débouler sur d'autres plateformes ? À en croire le cofondateur de Media Molecule, Mark Healey, qui s'est récemment exprimé au micro de VGC, c'est tout à fait possible.Media Molecule étant un studio appartenant à Sony, on imagine que cette "plateforme pertinente" n'est autre que la PlayStation 5 (à moins que les rumeurs de l'ouverture de la firme japonaise vers le PC ne soient vraies). Ce serait un geste judicieux pour le soft du studio britannique, lui qui ressort d'un développement de sept ans et qui débarque, malheureusement, à la fin de vie de la PS4.