Dreams : le trailer de lancement est enfin là, c'est punchy à souhait

Si l'on nous avait dit lors de son annonce que Dreams sortirait sept ans plus tard, nous aurions été sacrément surpris. À vrai dire, nous le sommes toujours : Media Molecule a pourtant accouché de deux LittleBigPlanet la génération précédente, sans parler du chouette Tearaway en 2013... Qu'est-ce qui a pu prendre autant de temps au studio anglais ?On a notre petite idée : l'éditeur de niveaux en 3D proposé par les développeurs s'annonce tout simplement exceptionnel et nous n'imaginons même pas le temps accordé à l'optimiser et proposer une expérience réglée au poil. Demain, les personnes ayant craqué pour l'early access pourront enfin lancer le jeu dans sa version 1.0 : pour le reste du monde, Dreams arrivera trois jours plus tard, le 14 février.À cette occasion, PlayStation vient tout juste de balancer le trailer de lancement et celui-ci s'avère... sacrément barré. À l'image du jeu ? On vous dit ça bientôt.