Dreams : le mode solo précise sa durée de vie, quelques infos en vidéo

l'amour, l'amitié et la perte.



Ces multiples niveaux conçus par les développeurs pourront être modifiés par les joueurs, mais pas au lancement : il faudra donc attendre une mise à jour ultérieure pour mettre ses mains dans le cambouis. En revanche, les levels abriteront de multiples items qui pourront être aussitôt réutilisés dans le fameux éditeur de niveaux.



Enfin, sachez que les participants à l'early access auront le privilège de lancer le jeu dès le 11 février, soit trois jours avant la date butoir réservée au commun des mortels. Sympathique.





Après de longues années courageuses de développement et plusieurs mois d'early access, Dreams débarquera enfin sur PS4 le 14 février prochain : si sa grande force réside indéniablement dans- sans doute l'un des plus aboutis de l'histoire du jeu vidéo -Celui s'articulera autour de trois campagnes, plongées dans trois mondes différents : l'univers enfantin, le film noir et la science-fiction.IGN a pu mettre la main en exclusivité sur la campagne, livrant ainsi quelques informations inédites à travers une vidéo : tout d'abord,. C'est peu, oui, mais il s'agit surtout d'un excellent moyen de s'essayer à l'ensemble des mécaniques proposées ainsi que d'assister. Les trois mondes cités plus hauts constitueront effectivement le subconscient d'un homme, représentant