Dragon Ball Z : la nouvelle statuette Gohan vs Super Buu de Tsume Art est magnifique !

près l’avoir projeté violemment dans les airs comme le prouvent le sable se soulevant du sol et les nuages en résine transparente qu’il traverse. Les effets de vitesse sont présents sur la figurine, ce qui confère ce dynamisme incroyable.





Spécialiste des figurines et autres statuettes premium, Tsume Art vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau produit Dragon Ball Z : un diorama de 69 cm de hauteur présentant le combat entre Gohan et Super Buu dans l'épisode « Bû écrasé!! La miraculeuse puissance de Gohan ». Une scène mythique pour les fans de DBZ puisqu'on avait pu retrouver un Gohan surpuissant, capable de nous prouver qu'il était valable même à l'âge adulte. Le fils de Goku apparait ici sous sa forme d’Ultimate Gohan, acquise auprès du Vieux Kaïô Shin qui lui a permis de réveiller son pouvoir caché, comme le montre l’aura blanche en résine transparente l’entourant. La statuette rend d'ailleurs hommage à cet épisode avec une stance où Gohan a pris le dessus sur Super Boo, prêt à lui asséner un coup fatal aComposée de résine, de PVC, de métal et d'aimant, la pièce est d'ores et déjà en précommande pour une livraison courant 2024 si tout se passe bien. Le prix, 932€ hors-taxes soit environ 1 127€ TTC, peut être découpé en plusieurs fois sans frais , histoire que la pilule passe un peu mieux. Attention tout de même, seulement 1 400 exemplaires seront produites, sachant qu'à l'heure où l'on écrit ces lignes, il ne reste déjà que 700 pièces. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.