Dragon Ball Z Kakarot : un jeu de cartes gratuit en approche, des infos sur le prochain gros DLC

Dragon Ball Z : Kakarot. En effet, l'éditeur japonais a profité du Tokyo Game Show 2020 pour faire le point sur le contenu à venir. Tout d'abord, il a été confirmé que la seconde partie du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille" débarquerait durant l'automne, sans la moindre date précise. Désormais capables de se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan, Gokû et Vegeta vont devoir affronter un Golden Freezer plus déterminé que jamais, comme dans le film Dragon Ball Z : La Résurrection de 'F'.



Ce n'est pas tout, car les développeurs de CyberConnect2 ont également l'intention de déployer cet automne une mise à jour gratuite contenant un jeu de cartes. Le Dragon Ball Card Fighters permettra donc de se mesurer à d'autres joueurs situés aux quatre coins de la planète, que ce soit à travers des matchs simples, des rencontres classées, ou alors des tournois organisés chaque mois. Pourquoi pas.



Dragon Ball Z : Kakarot est disponible sur PS4, PC et Xbox One depuis le 17 janvier dernier.



On aurait tendance à l'oublier, mais Bandai Namco Entertainment n'en a pas encore terminé avec