Dragon Ball Z Kakarot : les configurations PC dévoilées, le jeu se contente de peu

Dragon Ball Z : Kakarot débarquera sur consoles et PC le 19 janvier prochain, ce qui pousse aujourd'hui Bandai Namco à dévoiler les configurations minimale et recommandée. La bonne nouvelle, c'est que le jeu de CyberConnect2 se contentera de peu, et ne demandera pas un matériel particulièrement puissant ni récent pour être exploité. Il tournera sans problème sous Windows 7 (en DirectX 11 donc) et ne nécessitera que 36 Go d'espace disque, ce qui est plutôt restreint au vu des standards actuels. À ce sujet, sachez que Bandai Namco recommande tout de même 40 Go, ce qui nous laisse penser que des assets facultatifs seront présents, comme un pack de textures haute résolution par exemple. En ce qui concerne le processeur et la carte graphique, sachez que si votre matériel à moins de 5 ans, vous n'aurez aucun souci à profiter du jeu avec les réglages à fond.

MINIMUM

OS : Windows 7 SP1 64-bit

CPU : Intel Core i5-2400 ou AMD Phenom II X6 1100T

RAM : 4 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 7950

Stockage : 36 Go Disponibles

RECOMMANDÉ

OS : Windows 10 64-bit

CPU : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 3 1200

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X

Stockage : 40 Go disponibles