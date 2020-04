Dragon Ball Z Kakarot : des images du jeu au début de son développement, un style manga qui claque

Disponible depuis le 17 janvier dernier sur Xbox One, PS4 et PC, Dragon Ball Z : Kakarot a bien évidemment fait l'objet de plusieurs essais en interne tout au long de son développement. Certains ont porté sur son style visuel, comme le révèle le magazine nippon CGWORLD dans lequel CyberConnect2 diffuse quelques images particulièrement intéressantes. En effet, elles montrent qu'au départ, les développeurs ont tenté une approche manga avec les caractéristiques que ça implique - le grain du papier, les imperfections au niveau des couleurs, entre autres.Malheureusement, si les images avaient de quoi séduire les fans de la série, en mouvement, le résultat était nettement moins convaincant. C'est ce qu'affirme le lead director Akihiro Anai, selon lequel il y avait une mauvaise coordination entre les éléments affichés au premier et au second plan. Par ailleurs, les différents playtests ont mis en avant "un sentiment d'inconfort" accentué par les multiples mouvements de la caméra. En clair, la connexion entre le gameplay et les graphismes ne se faisait pas, ce qui a poussé les équipes à opter pour le rendu actuel plus proche de l'anime.Au cas où, vous pouvez toujours consulter notre test de Dragon Ball Z : Kakarot