Dragon Ball The Breakers : un nouveau jeu au gameplay asymétrique, explications et trailer

Avec le succès fulgurant de Dragon Ball FighterZ et de Dragon Ball Xenoverse 2 (8 millions de copies vendues chacun), il est encore plus logique pour Bandai Namco Entertainment de renforcer ses partenariats pour nous pondre de nouveaux prochains jeux DBZ de qualité. Avec Dragon Ball : The Breakers, fraîchement annoncé, l'éditeur japonais ose prendre des risques avec un jeu multi au gameplay asymétrique. Qu'est-ce que tout ce charabia signifie ? Tout simplement que la formule nous propose d'incarner au choix soit un ennemi surpuissant face à 7 adversaires dénués totalement de pouvoirs. Un peu à la manière de Dead by Daylight, qui a connu un gros succès au Japon d'ailleurs, celui qui va incarner le méchant (entre Cell, Freezer et Buu) va partir à la chasse de 7 victimes qui vont tenter de survivre le plus longtemps possible. Un jeu de cache-cache assez inédit dans l'univers de Dragon Ball et qui nous permettra surtout de mettre en avant des personnages sous-exploités comme Bulma ou Oolong.







Bien sûr, dans leur fuite permanente, nos héros pourront ramasser des armes de fortune pour se défendre, sachant que pour gagner, ils doivent activer la machine à voyager dans le temps. Il sera toutefois possible de créer son propre personnage si l'on en croit les screenshots qui accompagnent l'annonce, le genre de feature obligatoire si on veut que le grand public ait l'impression de faire partie de l'aventure. Un parti-pris intéressant qui semble cependant pêcher au niveau de ses graphismes si l'on se fie toujours aux captures d'écran. Le moteur semble en effet être le même que celui utilisé pour Dragon Ball Xenoverse 2, daté depuis belle lurette. Mais quand on sait que c'est le studio Dimps qui est aux commandes, on comprend tout de suite pourquoi. Dragon Ball : The Breakers prendra vie en 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One.