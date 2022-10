Dragon Ball The Breakers : la Saison 2 est déjà annoncée en vidéo, le jeu n'est pas encore sorti

Nous sommes à deux jours de la sortie de Dragon Ball The Breakers et du côté de Bandai Namco Entertainment et du studio Dimps, on pense déjà à l'avenir. Un futur pas si lointain qu'ils ont décidé de teaser à la fin de ce nouveau trailer consacré au jeu. Mettons fin au suspense, c'est de la Saison 2 dont il s'agit, et que l'ont peut voir un petit bout par l'apparition de Vegeta dans son forme Oozaru, c'est-à-dire en gorille géant. L'occasion de nous dire que les trois méchants iconiques que sont Freezer, Cell et Buu ne seront pas les seuls qui constitueront une menace, et que d'autres villains interviendront pas la suite. En attendant, on rappelle que ce Dragon Ball The Breakers reprend le concept de Dead by Daylight en proposant un gameplay asymétrique où un ennemi puissant va s'en prendre à 7 personnages faibles, mais disposant d'ustensiles, d'entraide et de possibilités pour rester en vie le plus longtemps possible. Découvrir ce concept sous le prisme de Dragon Ball, c'est quelque chose d'assez original.