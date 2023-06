Dragon Ball The Breakers : la Ginyu Force débarque dans la Saison 3, premier trailer

Dragon Ball : The Breakers, Bandai Namco Entertainment vient de déployer la troisième saison, comme ça, sans prévenir. A l'heure où nous écrivons ces lignes, elle est enfin disponible via une mise à jour, permettant de mettre la main sur 5 nouveaux antagonistes bien connus de la saga Dragon Ball, à savoir la Ginyu Force. Guldo, Jesse, Burter, Reecom et bien sûr Ginyu, ils sont tous jouables, histoire de pourrir la vie aux survivants sur la map. D'ailleurs, parmi eux, il est aussi possible d'incarner Dende, Maître Kai et Baba, qui semblent malheureusement vulnérables comme pas possible. Mais ce n'est pas tout, la vidéo tease des nouveautés, comme un nouveau niveau enneigé, les costumes du Great Saiyaman de Gohan, mais aussi des tranferts inédits de Gohan, Goten et Baddack / Bardock. Vous savez tout !