Dragon Ball The Breakers : Freezer à l'honneur dans une nouvelle vidéo, le collector révélé aussi

Depuis son annonce en novembre 2011, Dragon Ball The Breakers est un jeu qui interpelle, sans doute pour sa proposition de jeu asymétrique repris des Dead by Daylight et consorts. Ce jeu multi qui reprend les mécaniques de chasse à l'homme entre un assassin et un groupe de cibles dépourvus de pouvoir va donc prendre vie sous les traits de 3 grand méchants que sont Freezer, Cell et Buu, tandis que le reste sont des personnages qu'on a moins l'habitude de contrôler tels que Bulma, Oolong ou des personnages qu'on aura créé de la tête aux pieds. Le nouveau trailer publié par Bandai Namco Entertainment a trois objectifs. Le premier, c'est nous rencarder sur la date de sortie, désormais calée au 14 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec une compatibilité sur les consoles new gen. Ensuite, on apprend que le jeu sera commercialisé en trois éditions différentes :

L’Edition Standard sera disponible en téléchargement uniquement et contiendra le jeu ainsi que la « Transphère C-18 » avec la compétence « Coup de pied mural » et l’accessoire « Détecteur (Bleu) »





L’Edition Spéciale sera disponible en version physique et numérique, et contiendra le jeu ainsi que le Pack Edition Spéciale avec un costume personnalisable, la Pose de Victoire « Bravo à deux mains » et le skin de véhicule « Dragon (Jaune) ». Les personnes qui précommanderont cette édition auront aussi accès à la « Transphère C-18 » et au « Détecteur (Bleu) »





L’Edition Limitée sera disponible exclusivement sur le Store Bandai Namco. En plus du contenu de l’Edition Spéciale, l’Edition Limitée aura un Steelbook, trois autocollants des Méchants, la figurine Carapace de Cell ainsi que l’accessoire in-game « Potala (Verte) ». Cet accessoire est un bonus exclusif au Store Bandai Namco pour une durée limitée.













Dernière chose, sachez que Bandai Namco Entertainment organisé un Closed Network Test les 6 et 7 août, et il sera nécessaire de s’inscrire pour essayer d'y participer. Les trois méchants que sont Freezer, Cell etr Buu sera jouables, tandis que côté Survivants, les joueurs pourront choisir entre l’Avatar, Oolong Survivor Skin et Bulma Survivor Skin.

Le CNT sera accessible aux horaires suivants :

Samedi 6 août – de 04h00 à 08h00

Samedi 6 août – de 14h00 à 18h00

Samedi 6 août – de 20h00 à 00h00

Dimanche 7 août – de 4h00 à 8h00



Pour celles et ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir y participer, sachez qu'une Open Beta sera organisé un peu plus tard.