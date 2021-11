Dragon Ball The Breakers : 11 min de gameplay pour mieux comprendre le concept asymétrique du jeu

n 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One.

Annoncé à la surprise générale il y a maintenant une dizaine de jours , Dragon Ball The Breakers est de retour avec une plus grosse vidéo. Intitulée "Overview", elle a pour objectif d'expliquer au public le concept qui tranche radicalement avec les autres jeux Dragon Ball. Il n'est en effet nul question de baston en 1v1 ou en équipe, on se rapproche plutôt de Dead by Daylight avec un gameplay asymétrique. Il s'agit en effet d'une sorte de partie de chasse à l'homme où un joueur va incarner un méchant au choix (Freezer, Cell, Buu) qui dispose de ses pleins pouvoirs, tandis que les 7 autres joueurs vont se retrouver aux commandes de personnages vulnérables comme Bulma ou Oolong. Ces derniers étant dénués de pouvoirs, ils vont devoir ruser et user de leur petite tête pour échapper à la vigilance de l'adversaire surpuissant.Pour remporter la partie, les cibles doivent retrouver dans la map la fameuse machine à voyager dans le temps et l'activer pour prendre la fuite. Mais avant que l'appareil ne se mette en route (il y a un temps d'attente pour l'allumage), il va falloir survivre. Fort heureusement, nos frêles protagonistes disposeront de bonus à récupérer ici et là, et parmi ces compétences, il sera possible de se transformer un court instant en un guerrier plus puissant comme Goku, Vegeta et Piccolo pour tenir tête au chasseur en face. Celle ou celui qui endossera le rôle du grand pourchasseur devra quant à lui détruire la machine à voyager dans le temps; ou se débarrasser des 7 survivants. La sortie de Dragon Ball The Breakers est attendue e