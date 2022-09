Dragon Ball The Breakers : Majin Buu et ses déclinaisons présentent leur gameplay en vidéo

Très présent au Tokyo Game Show 2022 grâce à un line-up très adapté au public japonais, Bandai Namco Entertainment nous donne des nouvelles de Dragon Ball The Breakers, le jeu asymétrique qui reprend les mécaniques de Dead by Daylight. Un parti-pris original pour un jeu Dragon Ball, puisqu'on ne jouera aucun Super Saiyan dans le jeu, mais uniquement des personnages faibles tels que Bulma, Oolong, le fermier et un avatar créé de toutes pièces. Considérés comme des cibles faciles, ils doivent travailler ensemble pour échapper au grand chasseur, joué par un des méchants iconiques de la saga. Freezer, Cell et Majin Buu, qu'on découvre ici dans ses différentes déclinaisons, ils auront leurs pleins pouvoirs pour mieux éliminer leurs proies. Evidemment, pour que le combat soit équitable, nos persos dits faibles disposeront de bonus pour s'en sortir, comme des items capables de ralentir l'ennemi, des boucliers qu les protègeront ou bien encore des armes permettant de créer des champs magnétiques qui empêchent les autres de passer. Tout cela pour gagner du temps et réussir à faire décooler une capsule située au milieu de la map.



La sortie de Dragon Ball The Breakers est attendue pour le 14 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.