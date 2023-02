Dragon Ball The Breakers : la Saison 2 va être lancée, un trailer pour détailler les nouveautés

Dragon Ball The Breakers fut l'une des grosses déceptions de 2022, non pas pour son approche radicalement différente de ce qui se fait avec la licence Dragon Ball, mais plutôt pour son exécution. Il faut dire que sa réalisation obsolète (qui donnait l'impression de jouer sur PS3), et son gameplay pas très explosif ont découragé beaucoup de joueurs. On ne sait pas quelles sont les ventes actuelles du titre, mais du côté de Bandai Namco Entertainment et du studio Dimps, on tient le bateau à flot. Une Saison 2 va donc être lancée dès le 16 janvier prochain, afin d'apporter ce qu'il faut de nouveautés pour relancer l'intérêt. Nouveaux personnages, map supplémentaire, des items inédits, l'idée est en effet de varier un peu plus les possibilités, parce qu'il est vrai en qu'en termes de contenu, c'était assez pauvre au lancement également.



New Raider

Vegeta (available via TP Tokens)



New Survivor Skins

Yajirobe (available via TP Tokens)

Chi-Chi (available via TP Tokens)

King Furry (available via Dragon Tier)



New Transpheres (available via Spirit Siphon)

Goku (Super Saiyan)

Gohan (Teen) (Super Saiyan)



New Customization Items and More (available via in-game shop)

Goku’s Gi (GT)

Trunks (Adult)’s Adventure Outfit (GT)

Granpa Gohan’s Mask

Saibaman Plush



New Map (available via free update)

Rocky Field





Lancé le 11 octobre dernier,