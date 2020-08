Dragon Ball FighterZ : Tortue Géniale (Kamé Sennin / Master Roshi) est le prochain perso jouable, 1er trailer de gameplay

Voilà plusieurs mois que Bandai Namco Entertainment n'avait donné aucun signe de vie autour de Dragon Ball FighterZ, qui avait pourtant commencé à révéler le contenu de son FighterZ Pass 3 en février dernier. On avait eu droit à l'arrivée de Kefla, puis de Gokû Ultra Instinct, mais depuis ce fut le silence-radio le plus complet. Il faut dire que la crise du COVID-19 n'a pas aidé non plus, et il aura fallu attendre le coup d'envoi du Dragon Ball FighterZ Show pour enfin connaîtrre l'identité du prochain personnage jouable en bonus. Les joueurs n'auront d'ailleurs pas attendu en vain puisqu'il s'agit de Tortue Géniale, connu sous le nom de Kame Sennin au Japon et Master Roshi aux Etats-Unis. Le mâitre de Son Goku semble apparaître dans sa forme initiale, débardeur blanc sur le dos, mais il se pourrait bien qu'il nous révèle des attaques plus puissantes où notre pervers se mette à gonfler les muscles.En attendant, ces premières images de gameplay nous permettent de savoir que Tortue Géniale arrivera en septembre prochain, soit dans pas trop longtemps.