Dragon Age Absolution : les rumeurs disaient vrai, la série de BioWare arrive sur Netflix, 1er trailer

Geeked Week 2022 a été l'occasion d'apprendre que Dragon Age, la série phare de BioWare, allait faire l'objet d'une adaptation TV conformément à ce qu'indiquaient un certain nombre de rumeurs l'année dernière. Créée par Mairghread Scott (Transformers) et produite par Red Dog Culture House (The Witcher : Le Cauchemar du loup), elle se déroulera dans l'Empire de Tévinter que les fans connaissent particulièrement bien. On nous précise que BioWare est impliqué dans le projet, et que bien évidemment, le lore de la franchise - qu'il s'agisse des démons, des Templiers rouges, des Qunari, des mages, ou encore des chevaliers - sera respecté.Enfin, n'oublions pas de rappeler que récemment, BioWare a révélé le nom définitif de Dragon Age 4 , à savoir Dragon Age : Dreadwolf.

Ce n'est un secret pour personne : après avoir régné en maître sur le marché de la SVOD, Netflix connaît un net recul ces derniers temps. Sur le premier trimestre de l'année 2022, la plate-forme a perdu quelque 200 000 abonnés, ce qui a naturellement impacté la valeur de l'action en Bourse. Conscient que sa position de leader peut être remise en cause face à une concurrence de plus en plus féroce, le géant du secteur tente donc d'améliorer la qualité de ses programmes. Ce n'est donc pas un hasard si le