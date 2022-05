Dr Strange 2 : un démarrage phénoménal, il n'est pas loin de Spider-Man No Way Home

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Marvel Studios a-t-il, avec le Multiverse, trouvé la formule magique pour exploser le box office ? Après Spider-Man No Way Home en décembre dernier (oui, c'est un film Sony Pictures avant tout, on le sait), voilà que Dr Strange in the Multiverse of Madness vient à son tour de réaliser un démarrage phénoménal. Selon le très sérieux journal Deadline, le dernier film du MCU devrait terminer son premier week-end à plus de 450 millions de dollars générés dans le monde, dont 265 millions uniquement à l'international. Il faut dire que le film est sorti deux jours plus tôt dans certains pays comme la France, la Corée ou bien encore la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs dans ces deux derniers pays suscités que Dr Strange 2 a réalisé le plus gros score avec respectivement 30 millions et 24.7 millions. On retrouve juste derrière le Mexique avec 21.5 millions, le Brésil avec 16.3 millions, tandis que la France arrive bien après avec 11 millions.Dans un contexte post-COVID, c'est assez historique, et le film réalisé par Sam Raimi se hisse à la 5ème position du meilleur démarrage de tous les temps, après Avengers Endgame (1.2 milliard), Avengers Infinity War (640 millions), Spider-Man No Way Home (600 millions) et Captain Marvel (456 millions). Il faut dire que Dr Strange in the Multiverse of Madness réunit tous les ingrédients pour ameuter un maximum de spectateurs dans les salles, avec cette promesse du Multiverse où il est possible de découvrir des variants de personnages emblématique de l'univers Marvel. Les Illuminatis par exemple, confirmés par Marvel dans les derniers spots TV, permettent de retrouver Captain America dans sa version Peggy Carter, Captain Marvel sous les traits de Monica Rambeau, Reed Richards (Mr Fantastique) qui apparaît pour la première fois dans le MCU, Black Bolt des Inhumains ou bien encore le Professeur Xavier (X-Men) interprété par Patrick Stewart en personne. En attendant de voir ces chiffres évoluer en quasi temps réel, sachez que vous pouvez retrouver notre critique de ce Dr Strange 2 juste plus bas. C'est avec et sans spoiler, et bien sûr, on vous préviens en avance pour ne pas vous divulgâcher.