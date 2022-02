Dr Strange 2 : pour Patrick Stewart, des gens ont imité sa voix et il n'est pas responsable

Depuis la sortie du Trailer #2 de Dr Strange in the Multiverse of Madness, nombreux sont les analystes et les théoriciens à décortiquer tous les indices laissés par Marvel Studios. L'une des possibilités les plus évidentes du film, c'est l'introduction des X-Men dans le MCU par le biais d'un Professeur Xavier. On se rappelle voir en effet Stephen Strange pénétrer dans un centre étrange ressemblant fortement au QG des Illuminati. Dans la pièce principale, notre sorcier se dresse devant 6 personnes assis sur des grandes chaises et l'une d'entre elles s'avancent et lui sort la réplique suivante : "On devrait lui dire la vérité". Pour beaucoup, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du Professeur Xavier, sous les traits de Patrick Stewart. On reconnaît aisément l'acteur de dos, c'est sa voix qu'on entend aussi, mais pour le moment, ni Marvel ni l'acteur ne semblent vouloir confirmer les affirmations des fans.





"We have to wait and see"

Patrick Stewart lors d'une interview avec Kevin McCarthy qui lui demande s'il sera dans #DrStrange2.



❎ https://t.co/2e7iF5TjOm



On avait déjà aucun doute, c'est désormais une certitude.pic.twitter.com/I2zZPLVltK — Maxime CHAO (@MaximeChao) 19 février 2022



Lors d'une interview avec le journaliste Kevin McCarthy pour la série Star Trek Picard sur Paramount+, Patrick Stewart disait "qu'il va falloir attendre pour connaître la vérité", laissant quand même sous-entendre que ce n'est pas impossible de le voir réendosser le rôle du Professeur X après avoir raccroché dans Logan et promis de ne pas jamais revenir. Mais comme on sait, l'acteur a été approché par Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, en 2020, un homme qui sait être très persuasif. Plus récemment, c'est avec le site ComicBook.com,= que Patrick Stewart s'est entretenu, et ce dernier a misé sur une excuse que personne n'a vu venir, prétextant en effet que depuis 60 ans, nombreuses sont les personnes qui imitent sa voix. Une façon comme une autre de brouiller les pistes et qui rappelle les mensonges d'Andrew Garfield pour Spider-Man No Way Home. Toujours est-il que ce dernier ne manque pas d'idées pour nier sa présence dans le film, un classique quand on est un acteur du MCU.