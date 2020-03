DOOM Eternal : votre PC peut-il faire tourner le jeu ? Réponse ici !

Si vous vous demandez encore si votre PC pourra faire tourner sereinement DOOM Eternal, on vous propose de découvrir de premiers éléments de réponse. En effet, id software à posté les configurations, avant de les retirer ensuite. Heureusement, nos confrères de The FPS Review ont copié les documents et on vous propose de découvrir la liste du matériel demandé. Sans surprise, le jeu se montre plutôt exigeant, surtout que les développeurs texans expliquent que la configuration minimale promet du 1080p 60fps avec les options graphiques sur faible.

Déjà, comme la plupart des jeux Bethesda basés sur Vulkan, le jeu demande au minimum 4 Go de mémoire graphique, ce qui ne surprendra personne, Wolfenstein II : The New Colossus et Wolfenstein : Yougblood étant dans le même cas. Niveau processeur, il faudra un solide quad-core, ainsi que 8Go de RAM, et une carte graphique récente et puissante.

Mais pourquoi alors supprimer le listing ? Selon nous, id Software a voulu être plus claire avec certaines des demandes. En effet, les Ryzen 3 et Intel i5 sont des gammes extrêmement vastes, tandis que la GeForce RTX 2060 n'est pour sa part pas une carte qui dispose de 8 Go de VRAM comme indiqué dans le listing ci-dessous, mais de seulement 6 Go.

CONFIGURATION MINIMALE (1080p / 60 fps / Low settings)

OS : Windows 7 64 bit

CPU : Intel Core i5 @ 3.3Ghz ou AMD Ryzen 3 @ 3.1Ghz

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go), RX 470 (4 Go)

HDD : 50 Go d'espace libre

CONFIGURATION RECOMMANDÉE (1440p / 60fps / High Settings)

OS : Windows 10 64 bit

CPU : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go), AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)

HDD : 50 Go d'espace libre