DOOM Eternal : le jeu aussi sur PS5 et Xbox Series X ? Nos infos

DOOM Eternal sera-t-il disponible ou pas sur PS5 et Xbos Series X ? Nous avons posé la question à Marty Stratton, Executive Producer du jeu, lors de notre session de démo chez Bethesda. Selon le cadre de chez id Software, le studio est déjà au travail sur les versions PS5 et Xbox Series X du jeu, et les résultats seraient tout simplement bluffants, avec un framerate qui s'envole, et la possibilité de grosses améliorations graphiques. Pour autant, les développeurs ne veulent pas sortir une version de DOOM Eternal qui soit purement dédiée aux consoles next gen', afin de ne pas léser les joueurs qui l'achèteront à sa sortie.

Nous ne voulons pas obliger les joueurs à racheter une seconde fois le jeu. Les fabricants de console ont tous parlé de rétro-compatibilité, et c'est la voie que nous voulons emprunter. Il nous reste pour l'instant à savoir comment leurs systèmes vont s'articuler, et comment nous pourrons apporter des améliorations.(...) Nous sortons en fin d'une génération et en connaissant aussi bien le hardware actuel, nous avons pu pousser les machines actuelles dans leurs derniers retranchements. Je pense vraiment qu'on sera un des jeux les plus beaux sur les machines actuelles, et nous aurons la possibilité de rebondir sur la génération suivante et d'en tirer profit.

