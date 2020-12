Discord confirme la levée de fonds de 100 millions et sa valorisation à 7 milliards de dollars

Né en 2015 de l'imagination de Jason Citron (oui, comme le fruit) et de Stanislav Vishnevskiy (deux passionnés de jeux vidéo qui ont imaginé une meilleure plateforme de chat pour le jeu vidéo), Discord est un logiciel dont l'objectif était de réunir l'ensemble des VoIP existants sur le marché type Skype, TeamSpeak, Mumble, etc. Utilisé essentiellement par la communauté des gamers, le logiciel va rapidement intéresser d'autres personnes comme les développeurs et aux dernières nouvelles, 250 millions d'utilisateurs étaient recencés en juillet 2019. Mais la firme fondée par Jason Citron ne souhaite évidemment pas en rester là et confirme les rumeurs qui ont émergé il y a maintenant 3 semaines : Discord a bel et bien réalisé une nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars, ce qui porte à 200 millions de dollars les fonds totaux levés en moins de 6 mois. Avec un move aussi puissant, la valorisation de la société est désormais estimée 7 milliards de dollars, soit le double en l'espace d'un an, puisqu'en 2019, Discord était estimé aux alentours de 3,5 milliards de dollars.









C'est le site TechCrunch qui apporte la nouvelle après avoir obtenu la confirmation de la part de Discord, et précise que le montant des fonds levés par la start-up basée à San Francisco est soutenue notamment par d'autres grands groupes tels que Tencent (le géant chinois), Index Ventures, Greylock, IVP et Spark Capital. Si Discord reste reste assez vague sur l'utilisation de ce financement, il est expliqué que c'est pour rendre le logiciel meilleur.







Précisons tout de même que Discord possède un business model différent et qui n'est pas tourné vers la publicité mais à travers un système d’abonnement, baptisé "Nitro", qui permet à ses utilisateurs de profiter de bonus et de fonctionnalités inédites comme, le partage de fichiers (allant jusqu’à 50 Mo - contre 8 Mo normalement), la possibilité d'uploader des avatars au format GIF animé, l'utilisation d’emojis personnalisés sur tous les serveurs et enfin un badge de profil spécial. Ce système Nitro coûte 4,99 dollars par mois et comptait environ un million d’abonnés en juin 2020, un chiffre qui a sans doute augmenté avec le confinement et notamment l'explosion du jeu Among Us, de loin le jeu le plus populaire de ces mois où la planète entière est restée bloquée chez elle. La joie.