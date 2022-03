Diablo IV : découverte des environnements et de la création des bruitages

Annoncé en 2019 lors de la BlizzCon, Diablo IV est un jeu qui se fait attendre et Blizzard Entertainment continue de nous donner des nouvelles du jeu. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 3 vidéos qui ont été publiées sur la chaîne YouTube consacrée à la licence, afin de nous montrer, pour commencer, quelques uns des environnements qu'on va pouvoir découvrir une fois que le jeu sera sorti. L'ambiance doit être sombre, gothique et désolé et des premières images que l'on voit dans cette vidéo, le défi semble totalement relevé. On rappelle que ce Diablo 4 se distingue par sa structure ouverte, puisqu'il s'agira d'un jeu à monde ouvert, mais découpé en 5 zones au total. Des régions qui afficheront leurs couleurs et leur atmosphère visuelle rendus possible grâce à un système d'éclairage et de météo dynamiques. En effet, chaque région doit offrir son propre climat et on constate qu'entre le village côtier de Scosglen, le monastère d'Orbei situé dans les steppes arides et le temps neigeux de Kyovashad, on va parcourir des environnements variés.







Mais ce n'est pas tout, parmi les autres vidéos qui ont été publiées, on retrouve aussi toute une séquence consacrée aux bruitages, et notamment la manière dont les sound designers ont créé voire confectionné certains sons à la fois répugnants et cohérents avec cet univers chaotique et organique de ce Diablo IV. On constate surtout qu'il faut avoir pas mal d'imagination pour trouver le bruitage ou le son parfait qui collera à une action précise dans le jeu. On voit les développeurs écraser de la laitue, frapper des grappes de raisons à travers un chiffon, malaxer une substance pâteuse, jouer avec des tomates pelées en conserve ou bien encore écraser des morceaux de melon. Et il est vrai qu'une fois que le jeu tourne ensuite, l'immersion est totale et le résultat bluffant.



La sortie de Diablo 4 n'est toujours pas connue, sait-on tout juste que le jeu sort sur PC, PS4 et Xbox One. On imagine qu'il y aura une mise à jour prochainement pour qu'il soit aussi disponible sur PS5 et Xbox Series.