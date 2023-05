Diablo 4 : une vidéo de presque 8 min pour nous raconter l'histoire

A moins de trois semaines de la sortie de Diablo IV sur PC et consoles, Blizzard Entertainment donne un sérieux coup de fouet à sa compagne de promotion et nous propose aujourd'hui une grosse vidéo de près de 8 minutes sur l'histoire et les enjeux du jeu. C'est vrai que jusqu'à présent, il était question de classes, de gameplay et de focus sur les ambiances, mais rarement l'histoire n'avait été aussi développée. C'est désormais chose faite puisque l'ensemble de la vidéo est consacrée à la partie narrative, avec présence des principaux développeurs, notamment Joe Shely (game directo), Eden Trujillo (rédactrice associée), Sean Copeland (responsable principal de l’histoire) et Matt Burns (rédacteur principal), qui donnent un aperçu de l’histoire entre Lilith et Inarius qui s'annonce particulièrement sombre.

On apprend ainsi que l’histoire de Diablo IV se déroule 50 ans après les évènements de Diablo III et présente un nouveau plan des Enfers dans lequel les personnages-joueurs vétérans comme les nouveaux venus pourront se battre contre des démons. Les joueurs et joueuses commencent leur périple en tant que nomades dans la zone des pics Brisés, avant d’être impliqués dans des évènements qui bouleversent et façonnent le monde de Sanctuaire. La personnalisation poussée des personnages permet aux joueurs et joueuses de forger leur propre identité au fil de leur progression dans l’histoire. Les derniers représentants de l’humanité sont plongés dans la bataille éternelle entre les Cieux et les Enfers. Les derniers membres de l’ordre secret des érudits et des mages connus sous le nom de Horadrims cherchent à vous opposer aux sombres pouvoirs de Lilith.



On va faire la rencontre de personnages qtels que Lorath, le célèbre Horadrim, Donan, un nouvel Horadrim érudit, Neyrelle, la jeune aventurière et Prava, un nouveau personnage à la tête de la cathédrale de la Lumière (une faction militaire adepte d’Inarius) qui entend bien vous montrer la voie de la Lumière. Une histoire qui promet d'être sombre et qui se déroule pendant les évènements tragiques et apocalyptiques qui secouent Sanctuaire, opposant Lilith et Inarius. Toute une promesse. La sortie de Diablo 4 est attendue pour le 6 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.