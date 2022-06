Diablo 4 : le jeu sortira en 2023, un trailer consacré au Nécromancien et du gameplay

Les Nécromanciens sont des invocateurs rusés qui plient le sang, les os et l’obscurité à leur volonté, levant des armées de morts-vivants pour les commander, est-il expliqué dans le communiqué officiel. Ils sont connus pour préférer les faux lorsqu’ils doivent attaquer les ennemis qui croisent leur chemin, mais ils peuvent aussi utiliser leur magie pour invoquer des Golems dotés de capacités spéciales, qui ajoutent une puissance non négligeable à leur bande macabre."



Quant à la seconde vidéo, elle permet de découvrir du gameplay tout en s'attardant sur quelques aspects du jeu, à commencer par la customisation des personnages. On a également droit à un focus sur l'open world de Diablo 4. " Sanctuaire est un monde ouvert vaste, riche et parfois effrayant au sein duquel vous serez libre de choisir votre chemin, guidé·e par votre propre expérience et votre curiosité, nous indique-t-on. Les forteresses sont des lieux pris d’assaut par les forces du mal. Vous pourrez tenter de les reprendre pour les habitants de Sanctuaire et ainsi débloquer de nouvelles villes alliées ou de nouveaux donjons pour transformer ces régions hostiles en lieux sûrs. Diablo 4 contient pratiquement 150 donjons détaillés, des lieux fermés où vous pourrez combattre le mal pendant la quête principale et au-delà. Vous pourrez également participer à des événements locaux. Ces derniers apparaîtront dans Sanctuaire, seront jouables en solo comme en équipe et vous permettront d’acquérir récompenses et gloire. Pour celles et ceux en quête de plus de difficulté, Diablo 4 présente les Boss du Monde, des démons impressionnants qui apparaîtront dans le monde et que vous ne pourrez terrasser sans travailler en équipe."







Diablo 4 aura aussi une dimension sociale : "Affronterez-vous les défis qui vous attendent en solo, ferez-vous équipe avec d’autres héros pour vous débarrasser des démons assoiffés de sang ou préférerez-vous affronter ces héros en tête à tête ? Si vous choisissez de rassembler une équipe, les mécaniques de Diablo IV ont été pensées dès le départ en ce sens. Toutes les barrières ont été supprimées, vous pourrez rejoindre une équipe quel que soit votre niveau ou votre progression dans l’histoire et débloquer des récompenses. Les joueuses et joueurs de différentes plateformes pourront rejoindre les parties des autres de manière fluide grâce au cross-play . Mais si vous avez plutôt envie d’affronter les autres, la haine de Méphisto a maudit certaines zones du monde pour en faire des lieux dédiés au PvP. Une fois que vous vous serez identifié comme “hostile”, ces zones vous permettront de combattre pour obtenir toujours plus de butin. Mais attention, vous serez également une cible."



Enfin, l'endgame est aussi évoqué dans la vidéo : "Vous pourrez vous essayer aux Donjons du Cauchemar, des donjons remplis de dangers redoutables d’une plus grande difficulté, avec des objectifs supplémentaires et des afflictions inédites. L’Arbre des Soupirs propose également une mécanique qui vous donnera de nouveaux objectifs et des contrats à remplir pour obtenir des récompenses comme de l’équipement légendaire, de l’expérience, des matériaux et plus encore ! Une fois que vous aurez atteint le niveau maximum, le Tableau Parangon se débloquera et vous ouvrira des centaines de possibilités pour continuer à améliorer votre personnage. L’endgame ne sera que le début de votre aventure."



Rappelons que Diablo 4 est également attendu sur PC, PS4 et Xbox One.





Le Xbox & Bethesda Games Showcase aura été l'occasion d'apprendre non seulement que Diablo 4 sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, mais aussi qu'il arrivera en 2023. Naturellement, Blizzard Entertainment en a profité pour dévoiler deux vidéos inédites. La première est consacrée au Nécromancien. "