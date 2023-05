Diablo 4 : voici le trailer final, il y a du Billie Eilish dedans

La sortie de Diablo 4 n'est peut-être pas prévue avant le 6 juin prochain, mais du côté de Blizzard Entertainment, on est visiblement pressé. L'éditeur vient en effet de publier le trailer de lancement du jeu, afin d'essayer de séduire les joueurs mais aussi le plus large public. Aussi, pour que la portée de cette vidéo soit la plus grande, Blizzard Entertainment a fait appel à la chanteuse Billie Eilish et son morceau "You Should See Me In A Crown" pour apporter plus de prestance et de noirceur à la vidéo. Il faut dire que la chanson et le timbre de voix mélancolique collent bien à l'esprit Diablo. Dans tous les cas, ce Diablo IV débarquera dans quelques semaines sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One cinq après son annonce. Il était temps !