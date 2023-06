Test Diablo 4 : les notes sont tombées et c'est une grande réussite !

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Diablo 4, mais d'ores et déjà, la presse a rendu son verdict final sur un épisode particulièrement attendu. D'une part, parce que le jeu a été annoncé il y a déjà 5 ans, et d'autre part, parce qu'il sonne comme un renouveau de la licence. Si les craintes se sont multipliées ces derniers temps, force est de constater que le résultat est d'une très bonne facture. Il suffit de se rendre sur Metacritic pour constater que la note de toute la presse mondiale est de 88% , moyenne réalisée sur la base de 47 reviews à l'heure où l'on pose ces lignes. Nombreux sont les journalistes à vanter un gameplay raffiné, qui a su reprendre le meilleur des précédents épisodes, tout en apportant ce qu'il faut de nouveautés pour relancer l'intérêt autour du jeu. Les notes comme les avis sont de haute tenue et la plus mauvaise note est un 7/10. C'est dire...

Pour faire simple, Diablo 4 est peut-être le meilleur jeu de Blizzard, et c'est un héritage vraiment difficile à respecter. Une narration immaculée rencontre un art époustouflant, un gameplay raffiné et sans bug, au sommet d'un combat personnalisable à l'infini avec la promesse de dizaines, voire de centaines d'heures de contenu - Diablo 4 pourrait être le jeu le plus important et le plus pivot de Blizzard depuis World of Warcraft. Faites-vous une faveur et entrez complètement aveugle. Même si vous n'êtes pas un fan typique des RPG d'action isométriques, je suis convaincu que vous ne serez pas déçu.



PCGamesN : 10/10

Diablo 4 incarne l'essence de ce qui rend Diablo si génial, en prenant les meilleurs éléments de ses prédécesseurs et en les assemblant pour créer une chimère en constante évolution et en constante évolution que nous avons hâte de jouer pendant des années.



GameSpew : 10/10

Nous avions de grandes attentes pour Diablo 4, et nous sommes si heureux de dire que Blizzard les a brisées. Il s'agit d'un titre qui prend les améliorations significatives de la qualité de vie de Diablo 3 et les développe avec aplomb, tout en ramenant l'aspect et la sensation très appréciés de Diablo 2. Pendant tout ce temps, il n'est pas trop concentré sur le passé, en prenant la série dans le territoire du monde ouvert et la rendant plus scénarisée que jamais. Et quelle histoire cela raconte : nous ne nous attendions pas à être aussi investis. Mais plus important encore, nous avons hâte de commencer un nouveau personnage et de sauter à nouveau dans la phase finale. Diablo 4 est diablement bon – le meilleur jeu Diablo à ce jour, en fait, et il ne fait que s'améliorer.



GamingTrend : 10/10

Diablo IV représente un changement massif pour la série, passant à un monde plus inclusif et ouvert qui est en quelque sorte aussi invitant pour les nouveaux joueurs que pour les vétérans de retour. La complexité est mélangée à la flexibilité pour créer un jeu qui ne manquera pas de vous consommer pendant des centaines, voire des milliers d'heures. Diablo IV est le jeu que nous attendions et un retour en forme pour l'équipe Blizzard.



Player2 : 10/10

Diablo IV est tout ce que les fans peuvent souhaiter et plus encore. Un monde incroyable, une histoire captivante et des montagnes de contenu captivant en font le meilleur jeu d'une franchise remplie d'expériences incroyables. Diablo IV, tout simplement, est incroyable.



The Enemy : 10/10

Diablo IV est un jeu d'action RPG qui vise à racheter la réputation de Blizzard - et à la clouer. Avec une histoire engageante et des personnages bien développés, le jeu présente une intrigue captivante et un dialogue intelligent. La quête pour empêcher Lilith d'obtenir le pouvoir de l'Enfer s'accompagne d'autres personnages avec leurs propres ambitions. En plus de l'histoire principale, les missions secondaires sont également captivantes. Diablo IV récupère l'essence magique de la série et offre une expérience immersive du début à la fin, mettant en valeur le soin de Blizzard à créer une histoire satisfaisante et passionnante.



VideoGamer : 10/10

Diablo 4 ressemble au sommet de la série, rassemblant tout ce qui est génial dans les entrées précédentes. Ce n'est pas sans ses défauts mineurs, et le succès du contenu de fin de partie est toujours dans l'air, mais pour une fois Diablo a une histoire captivante, des graphismes phénoménaux et une boucle de gameplay qui n'innove pas trop mais qui est certainement meilleure que son prédécesseur.



Impulsegamer : 9.8/10

Si vous êtes un fan des jeux précédents, alors prenez absolument une copie. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Diablo auparavant, mais que vous aimez l'idée de hack and slash avec une dose saine (ou peut-être malsaine) de clics de butin, puis prenez une copie… en gros… prenez juste une copie !!! Beaucoup de plaisir et un excellent exemple de la façon de redonner vie à un vieux jeu comme un nécromancien invoquant une liche.





TierraGamer : 9/10

Diablo IV mélange tout ce qui est bon des versions précédentes et offre au joueur un produit qui peut être écrasant au début mais très divertissant après quelques heures. L'histoire est amusante mais difficile à suivre, et les classes de personnages offrent différentes perspectives sur ce que le combat peut offrir. Les aventuriers nouveaux et anciens apprécieront un combat à mort où vaincre Lilith est loin d'être la fin du voyage.





Gamepressure : 9/10

Blizzard s'adresse à la fois à ceux qui aiment les expériences solo et à ceux qui souhaitent s'amuser en multijoueur. Sérieusement, cassez la tirelire et allez acheter ce jeu. Parce que Blizzard, apparemment, l'a encore fait - ils se sont souvenus comment créer de grands jeux auxquels nous jouerons pendant des mois. Peut-être même des années.



Game Rant : 9/10

Blizzard a pris vingt ans de cours de conception de jeux et les a tous mis dans Diablo 4. La variété des choses à faire dans le jeu et la pléthore de choix de construction donnent l'impression qu'elles proviennent d'une entreprise qui a connu les plus hauts et les plus bas en développement de jeux et pris à cœur certaines de ces leçons durement apprises. Il y a beaucoup d'amour intégré dans chaque aspect de Diablo 4, et les utilisateurs le trouveront dans chaque système et recoin de Sanctuary. Avec la première sortie simultanée sur PC et consoles de l'histoire de la série, les joueurs de Diablo reprennent enfin le combat entre le paradis et l'enfer, et ils se battront probablement encore pendant de nombreuses années.





TrueGaming : 9/10

Un monde magnifiquement féroce rempli à ras bord de bêtes et de démons à explorer en utilisant beaucoup de liberté dans votre style de jeu pour vaincre vos ennemis, complété par une grande campagne pour détruire la fille de la haine une fois pour toutes.



Twinfinite : 9/10

Je ne peux pas exagérer à quel point il est satisfaisant de jouer à Diablo IV d'un moment à l'autre, et avec tant de valeur de rejouabilité à tirer de ses différentes classes et de possibilités de construction au sein de ces classes, Diablo IV ressemble à un véritable retour à la forme pour la série.



We Got This Covered : 9/10

Diablo IV tracte plusieurs lignes de main de maître, que ce soit dans sa complexité mécanique ou l'ambiguïté morale de son intrigue. Sa plus grande réussite, cependant, est d'être un excellent jeu Diablo.





Destructoid : 8/10

Pour les fans de la série, Diablo 4 est un argument convaincant pour devenir votre prochain jeu principal. Pour tous les autres, le spectre des microtransactions cosmétiques et des éléments de service en direct pèse lourd sur cette formule raffinée d'action-RPG.



Digital Trends : 8/10

Diablo 4 sort de la porte avec un mélange impressionnant de narration captivante, de gameplay engageant et de conception audiovisuelle de haut niveau. En conséquence, il s'agit d'un ajout révolutionnaire au genre ARPG, malgré mes inquiétudes planantes concernant son multijoueur persistant obligatoire et ses futures microtransactions potentielles.



GamesHub : 8/10

Diablo 4 est un monstre de jeu, doté d'un monde gothique qui va au-delà de la boucle de jeu hack-and-slash engageante, et donne bel et bien vie à Sanctuary.



GameSpot : 8/10

Diablo IV, à l'heure actuelle, ne peut échapper à la comparaison avec le passé de la franchise à laquelle il appartient, mais c'est heureusement un jeu qui a été conçu avec une forte conscience de ce qui a rendu chacun vénéré ou vilipendé. Il représente une approche mesurée pour combiner les nombreux éléments des entrées précédentes qui ont fonctionné dans un système qui ressemble au nouveau porte-drapeau du jeu de rôle d'action. Couplé à une nouvelle référence pour la narration dans la franchise et à une base narrative solide pour toute nouvelle aventure potentielle, il est facile de voir Diablo IV comme quelque chose que je vérifierai régulièrement pendant longtemps.



Gfinity : 8/10

Avec un jeu croisé, une progression croisée et un support de manette de jeu appropriés, Diablo 4 perfectionne presque tous les aspects intéressants de son homonyme, générant un robot d'exploration de donjon multijoueur avec des objectifs focalisés au laser qui ne semblent jamais être une perte de temps. C'est au point - et le point est sacrément pointu. La monétisation, bien qu'elle ne soit pas immédiatement flagrante, reste difficile à faire confiance.



Shacknews : 8/10

Pourtant, il y a une raison pour laquelle "si ce n'est pas cassé, ne le répare pas" est devenu un adage. Diablo 4 joue brillamment, et j'ai opté pour des versions familières pour une raison - elles sont amusantes et efficaces. Cela dit, j'aimerais voir quelque chose de plus audacieux à l'avenir, qu'il s'agisse d'une classe avec un rôle défensif ou de soutien distinct ou même simplement d'une autre classe orientée vers l'attaque qui n'est pas à nouveau un nécromancien qui explose de cadavres ou un barbare tourbillonnant.



Siliconera : 8/10

Diablo IV présente l'un des personnages les plus intégraux de son vaste catalogue de traditions pour tisser une tapisserie sur le choix, la parentalité, tout en transformant la série en quelque chose qui ressemble plus à un jeu de service en direct.



LevelUp : 7/10

Diablo IV est resté coincé dans le passé tout en essayant de trouver de l'innovation sans générer de friction avec les fans qui ont joué à la franchise pendant plus de deux décennies ; On dirait que le fantôme de Diablo Immortal continue de hanter les couloirs de Blizzard. Le jeu est plus une réinvention de l'expérience classique, se concentrant sur un format de jeux en tant que service pour assurer une autre décennie de contenu pour Diablo.



Gamer.no : 7/10

Ce n'est en aucun cas révolutionnaire, mais ce qu'il y a est solide, bien pensé et fonctionne bien.