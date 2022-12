Diablo IV : la date de sortie révélée par mégarde par le Microsoft Store, encore un peu de patience

eluxe et Ultime. Evidemment, rien ne nous dit que cette date n'est pas un placeholder, d'autant que le 5 juin 2023 tombe un lundi, mais le tweet précise l'horaire de 23h00, ce qui pourrait alors faire basculer le jeu au mardi selon le fuseau horaire. Beaucoup d'inconnues à ce stade, et on peut imaginer une présence lors de Game Awards pour nous en révéler davantage.





Diablo® IV ➡️ Release Date: June 5, 2023 23:00:00 (Size: 80GB) | XBOX pic.twitter.com/jop761VxDw — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) 7 décembre 2022





Si l'on sait depuis le mois de juin dernier que Diablo IV arrivera en 2023, la date de sortie exacte restait cependant une inconnue. Mais c'était sans compter sur la petite boulette du Microsoft Store qui a malencontreusement laissé filer la date du 5 juin 2023. Une information relayée par le compte Twitter @Aggiornamenti Lumia, qui en profite pour préciser que le jeu fera 80Go sur Xbox, et que Blizzard Entertainment prépare trois éditions différentes : Standard, D