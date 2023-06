Diablo 4 : c'est 666 millions de dollars en 5 jours, le succès de Satan est total !

L'attente aura été longue, mais elle n'aura pas été vaine. Plus de 10 ans après Diablo 3, Blizzard Entertainment a enfin commercialisé son Diablo IV pour le moins attendu. Au-delà d'une très belle réception de la part de la presse, le public a lui aussi répondu présent en masse. A tel point que 5 jours après sa sortie, Diablo IV peut se targuer d'avoir franchi les 666 millions de dollars de recettes en seulement 5 jours d'exploitation. Un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard évidemment, puisqu'il fait référénce au diable, à Satan. C'est un record historique pour la franchise qui n'a jamais connu pareil lancement, d'autant que cet épisode est le premier avec un live-service que certains redoutaient. Blizzard en profite pour révéler que les joueurs ont déjà passé plus de 276 millions d’heures sur le titre, ce qui équivaut à plus de 30 000 années. On ne connait pas le nombre exact de copies vendues, mais compte-tenu du chiffre d'affaire généré, Diablo 4 a sans doute déjà dépassé les 3.5 millions d'exemplaires vendus de Diablo 3 vendus à son lancement. Avec un tel succès, Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, a tendu a adressé un message aux joueurs.

Au nom de Blizzard, nous tenons à remercier les millions de joueurs du monde entier qui se plongent dans Diablo IV. Diablo IV est le résultat du travail de nos incroyables équipes qui collaborent ensemble pour créer et soutenir des jeux qui définissent le genre, construire des mondes légendaires et inspirer des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Nous sommes touchés par les retours, très fiers de l'équipe, et nous nous engageons à écouter nos joueurs et à faire en sorte que Diablo continue de dépasser leurs attentes pour les années à venir.

La sortie de Diablo IV est effective depuis le 6 juin 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.