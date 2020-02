Devil May Cry 3 : l'ultime version sur Switch est là, un trailer qui tire à balles réelles

Sorti en 2005 sur PlayStation 2, Devil May Cry 3 s'est instantanément imposé comme un beat them all hors-norme : et encore, c'était sans compter sur sa Special Edition survenue un an plus tard, rendant le personnage de Vergil jouable, réajustant la difficulté et apportant une foule de petites optimisations.Quatorze ans plus tard, rien que ça, Capcom a décidé d'apporter une nouvelle cure de jouvence à la nerveuse aventure de Dante, cette fois-ci sur Switch. Si cette édition Nintendo s'avère être en réalité le portage HD déjà vu sur PS3/PS4 ou Xbox 360/Xbox One, les développeurs ont ajouté trois bonus pour le moins conséquents et qui risquent de changer la donne : le changement de styles de combat en temps réel, la possibilité de switcher entre toutes les armes in-game (contre seulement quatre auparavant) et, carrément, un mode coop en local pour le Bloody Palace.Une édition ultime, clairement, qui risque bien de rendre le jeu encore plus génial qu'il ne l'était à la base. Bref, cette itération Switch alléchante se rend aujourd'hui disponible au prix de 19,99 euros sur l'eShop et en voici le trailer de lancement. De notre côté, le test arrive bientôt. This party's getting crazy, let's rock !