Devil May Cry 3 : pas de version physique sur la Nintendo Switch, préparez vos cartes SD

Lors du dernier Capcom Livestream diffusé sur YouTube, l'éditeur à dévoilé de nouvelles infos concernant l'arrivée de Devil May Cry 3 Special Edition sur la Nintendo Switch. Les puristes des versions physiques vont être déçus. En effet, la firme nippone a confirmé que le jeu ne serait disponible qu'en dématérialisé. Le seul moyen de l'obtenir sera donc l'eShop, ou alors le code de téléchargement contenu dans le Devil May Cry Triple Pack (qui sera proposé uniquement au Japon). Les joueurs intéressés peuvent commencer à faire de la place sur leur console, ou alors investir dans une carte SD afin de profiter du jeu de Hideaki Itsuno.



On rappelle que Devil May Cry 3 Special Edition sortira sur Switch le 20 février prochain.