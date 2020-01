Devil May Cry 3 Switch : Capcom dévoile une autre fonctionnalité inédite, les fans vont apprécier

le menu inter-missions ou les Statues de Divinité."



Avant d'ajouter : "Cette fois-ci, grâce au mode 'Freestyle', vous aurez accès à toutes les armes présentes dans votre inventaire, et pourrez en changer n'importe quand. La touche ZR sera associée aux armes blanches, et le bouton ZL aux pistolets. Vous pourrez également maintenir l'une de ces deux touches pour faire apparaître un menu radial dans lequel il sera possible de naviguer avec le stick droit." Compte tenu qu'éliminer ses adversaires avec un maximum de style est primordial pour améliorer son rang, on peut imaginer que les puristes de chez puristes apprécieront cet ajout.



On rappelle que Devil May Cry 3 : Special Edition sortira sur Nintendo Switch le 20 février prochain.





Time for another feature reveal for #DevilMayCry 3 Special Edition on #NintendoSwitch: Weapon Switching! Hear it from producer Matt Walker (@retrootoko) himself. https://t.co/vbKnQ6doUZ pic.twitter.com/O6KRNUMrar — Devil May Cry (@DevilMayCry) 30 janvier 2020

Non, la version Switch de Devil May Cry 3 : Special Edition ne sera pas un portage bête et méchant de ce qui a été proposé dans la version originelle. En effet, après avoir introduit le changement de styles à la volée , Capcom fait savoir aujourd'hui qu'il y aura moyen de changer d'armes à n'importe quel moment de la partie. "Je sais ce que vous pensez, s'amuse le producteur Matt Walker sur Twitter. Vous vous dites : 'Mais Matt, je pouvais déjà le faire dans Devil May Cry 3.' C'est vrai, mais vous n'aviez le choix qu'entre deux flingues ou deux armes blanches. En plus, vous deviez passer par