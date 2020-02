Devil May Cry 3 : un mode coop annoncé pour la version Switch, le rêve devenu réalité

The time has come… for the reveal of the final addition to #DevilMayCry 3 Special Edition for #NintendoSwitch! Here’s producer Matt Walker (@retrootoko) again with the news: pic.twitter.com/Qj16uVW1oO — Devil May Cry (@DevilMayCry) 13 février 2020

La version Switch de Devil May Cry 3 semble décidément parfaite. Pour le portage HD sur Switch prévu le 20 février, Capcom s'est réellement bougé et compte bien gommer les rares défauts du jeu original : la firme a déjà annoncé le changement de styles in-game et la liberté de switcher entre toutes les armes en temps réel, deux éléments qui devraient approfondir considérablement un gameplay déjà maboule. Vous savez quoi ? Voici un troisième ajout qui s'avère d'ores et déjà comme une plus-value considérable.Matt Walker, producteur de Devil May Cry 5, vient en effet de l'officialiser : un multijoueur va bel et bien débarquer dans le titre ! Plus précisément, il s'agira un mode coop à deux, en local, intégré dans le Bloody Palace. Ainsi, la fameuse arène aux vagues d'ennemis à la difficulté croissante permettra à deux joueurs de contrôler Dante et Vergil - avec un ou deux Joy-Con chacun, ou bien sûr une manette - pour des combos encore jamais vus dans la franchise.À vrai dire, la coopération n'est pas nouvelle dans Devil May Cry 3 puisqu'elle était déjà présente sous la forme d'un easter egg toutefois très léger : cette fois-ci, la change donne complètement et c'est bien une première historique. Coopération qui, encore aujourd'hui, est réclamée à tort et à travers dans le cinquième épisode : et si Devil May Cry 3 était un premier test pour une future mise à jour ?