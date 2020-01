Devil May Cry 3 : la version Switch intégrera une nouveauté de gameplay géniale, la voici

16 et 30 janvier ainsi que le 13 février - pour en savoir plus... mais c'était sans compter sur le site officiel, visiblement plus loquace que prévu, qui vient de révéler le fameux bonus avant l'heure.Ainsi, le génial beat them all sorti en 2005 fluidifiera son gameplay en permettant le changement de style de combat in-game, là où la version originelle demandait de passer par le menu inter-missions ou une Statue du Temps. Une feature qu'apportait justement Devil May Cry 4 lors de sa publication en 2008 et qui développait énormément la profondeur de jeu.Dante pourra donc jongler entre Swordmaster, Gunslinger, Trickster et Royalguard, styles de combat offrant moult possibilités lors des affrontements, respectivement dédiés à l'épée, aux armes à feu, à l'esquive et au contre. Considéré comme l'un des meilleurs jeux d'action de la PlayStation 2, et l'un des meilleurs beat them all 3D de l'histoire tout court, cette nouvelle option risque bien d'en renforcer le statut de manière inopinée.Pour rappel, Devil May Cry 3 retrace la jeunesse de Dante, fils du démon Sparda, face à son frère jumeau Vergil bien déterminé à ouvrir un portail vers le monde inférieur. Un périple sombre, déjanté et exigeant immédiatement reconnu comme une valeur sûre lors de son arrivée sur le marché. On conseille.