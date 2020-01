Devil May Cry 3 (Switch) : le changement de styles s'exhibe en vidéo, l'ajout que les fans attendaient

C'était plus ou moins officiel, voici la chose maintenant éclaircie par Capcom lui-même : la version Switch de Devil May Cry 3 Special Edition intégrera bien le changement de styles in-game, là où le jeu original demandait de passer par le menu inter-missions ou les Statues du Temps (les checkpoints, en langage courant). Une feature qui vient approfondir grandement le gameplay déjà extraordinaire du célèbre beat them all : à l'origine, il avait fallu attendre 2008 pour que cette fonctionnalité arrive avec Devil May Cry 4.Ainsi, Dante pourra jongler, en plein jeu, de styles de combat pour s'adapter aux situations et faire monter la jauge de style : Swordmaster (pour l'épée), Gunslinger (pour les armes à feu), Trickster (pour la mobilité) et Royalguard (pour la défense) seront ainsi accessibles directement via les touches directionnelles, tandis que les deux autres à débloquer durant l'aventure (Doppleganger et Quicktime) demanderont d'appuyer deux fois sur l'une des flèches en question. Simple, efficace.Cette version Switch de Devil May Cry 3, qui débarquera le 20 février en dématérialisé, devrait également comporter deux autres bonus : ils seront respectivement dévoilés durant les semaines qui arrivent.