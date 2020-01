Devil May Cry 3 : la version Switch comportera "un petit extra" destiné aux fans

Le 20 février prochain, la Switch accueillera sa version HD du grandiose Devil May Cry 3 dans sa Special Edition (avec une difficulté réadaptée, Vergil jouable et un tas de bonus) : toutefois, contrairement aux portages des deux premiers opus de la saga sur cette même console, il semblerait que Capcom y ait intégré un petit changement... et tout particulièrement destiné aux fans.



C'est en tout cas ce que vient d'annoncer Matt Walker, producteur de Devil May Cry 5, dans une petite vidéo sur Twitter : il y aura bien "un petit extra" et celui-ci plaira à la communauté. Le développeur donne même trois rendez-vous pour plus d'informations, fixés au 16 et 30 janvier ainsi qu'au 13 février.



On se demande bien de quoi il peut s'agir. Un nouveau costume tiré de Devil May Cry 5 ? Un indice pour un très désiré nouvel épisode ou pour un DLC avec Vergil ? Du contenu Resident Evil 3 ? Les pronostics sont ouverts.