Destiny 2 : Bungie nous montre les pouvoirs de Stase dans un trailer de gameplay

Bungie a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 pour dévoiler un premier trailer de gameplay dédié à l'extension Beyond Light de Destiny 2, et plus particulièrement au pouvoir de Stase. Il s'agit du premier type de dégât à faire son entrée dans la série depuis la sortie du premier opus, et il va apporter plusieurs sous-classes de combattants avec lui. Comme on peut le voir dans la vidéo, la stase fait furieusement penser à de la glace, et les effets visuels permis sont vraiment séduisants. Mieux, la stase devrait également faire son apparition sur les armes du jeu. Rappelons que Destiny 2 : Beyond Light sortira le 10 novembre prochain.