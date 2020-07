Destiny 2 : le jeu annoncé sur le Xbox Game Pass, ça parle aussi de Project xCloud

Si l'on savait déjà que Destiny 2 sortirait sur Xbox Series X et bénéficierait d'une version optimisée pour la console, Microsoft a profité de son Xbox Games Showcase pour annoncer que le titre de Bungie serait également ajouté au catalogue du Xbox Game Pass. "Puisque Destiny 2 sera inclus dans le Xbox Game Pass, les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront y jouer n’importe où et n’importe quand sur leur téléphone ou leur tablette, depuis le cloud, est-il précisé sur le Xbox Wire . Si un membre de votre famille utilise déjà la télévision et que vous souhaitez simplement finir vos défis quotidiens où aller acheter quelques exotiques chez Xur, grâce au Projet xCloud, ce sera désormais possible."Pour mémoire, l'extension "Au-delà de la Lumière" sera disponible à partir du 10 novembre prochain sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One, alors qu'elle devait débarquer le 22 septembre, à l'origine. Les détails sur le DLC se trouvent à cette adresse