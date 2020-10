Destiny 2 : enfin une date de sortie sur Xbox Series X et PS5, ce sera avant Noël

"Au-delà de la Lumière", sachant que la Xbox One, le PC, la PS4 et Stadia y auront droit dès le 10 novembre prochain.

Si l'on savait déjà que Destiny 2 sortirait sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5, on ignorait encore quand. C'était sans compter sur Bungie qui s'est enfin décidé à cracher le morceau : le jeu arrivera le 8 décembre prochain sur les consoles next-gen de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft. Les développeurs garantissent de la 4K (sauf sur Xbox Series S), du 60fps, le FOV réglable (comme sur PC), des temps de chargement plus rapides (excepté ceux dépendant de la qualité de la connexion Internet), la possibilité de jouer avec des utilisateurs de la génération précédente (Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X d'un côté, PS4 et PS5 de l'autre), ainsi qu'une mise à jour gratuite pour passer à la version next-gen.On imagine que c'es également à partir du 8 décembre que débarquera l'extension