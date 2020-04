Destiny 2 : 50% de tricheurs en plus cette année, principalement à cause des joueurs PC

Bungie vient d'avouer via son blog This Week At Bungie que les tricheurs sont de plus en plus nombreux sur les serveurs de Destiny 2, et que cela a entraîné une hausse de 50% depuis janvier. Sans surprise, les bannissements et les restrictions sont de plus en plus nombreux : le nombre de cas par semaine est passé de 656 avant la sortie de la Saison des Dignes, à 2 133 le mois suivant. Malgré cette répression, Bungie n'est pas vraiment heureux avec cette situation, et de nouvelles mesures devraient bientôt arriver.