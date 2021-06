Demon Slayer : le jeu est confirmé pour la France et c'est SEGA qui va s'en occuper.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles va également sortir en Occident et donc en France. La bonne nouvelle est tombée par le biais de ce premier trailer doublé en anglais, qui nous permet surtout de constater que c'est SEGA qui a mis la main sur la distribution aux Etats-Unis et en Europe. Chose assez surprenante quand on sait que généralement, c'est Bandai Namco Entertainment qui met la main sur les adaptations d'animé en jeux vidéo. Qu'importe, c'est bien le 15 octobre prochain que le jeu débarquera chez nous, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pour officialiser son arrivée dans nos contrées, c'est le trailer "Mode Histoire" qui est mis en avant, puisqu'il permet non seulement de jongler sur des cinématiques, le côté exploration et narratif, mais aussi des combats en arènes qui seront le sel de ce jeu de baston signé CyberConnect2.

Après des mois de teasing au Japon,

Plusieurs versions du jeu seront commercialisées, avec une édition standard à 59,99€ et une édition Deluxe à 99,99€, qui donnera accès à des personnages bonus tels que Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira dans sa version Academy. On aura aussi droit à ce prix à un costume Butterfly Mansion Patient pour Tanjiro, Zenitsu et Inosuke.