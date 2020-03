Death Stranding : un papa recrée un vrai BB Pod pour protéger son nourrisson du COVID-19

Alors que la pandémie de COVID-19 s'étend sur la planète entière (l'Inde vient de décréter le confinement total pour tout le pays, ce qui élève le nombre d'être humains confinés à 2.6 milliards), un papa chinois a eu l'ingénieuse idée de réaliser un BB Pod inspiré directement du jeu Death Stranding afin de protéger son nourrisson du Coronavirus. Ici, nul question de cosplay mais d'un véritable cocon de confinement équipé d'un système de filtration à air particulièrement évolué. Le pod dispose également de gants étanches afin de pouvoir manipuler son enfant, sans l'exposer à une atmosphère contaminée. Mieux, le pod dispose d'un écran qui permet de connaître en un clin d'oeil la qualité de l'air dans le pod, dont les taux de CO2 afin d'être sûr que son enfant est bien oxygéné. D'ailleurs, notre homme semble être un amateur de jeux vidéo, puisqu'on peut voir de nombreux stickers Umbrella Corp sur le système de filtration d'air. Kojima un visionnaire ? On peut en effet se poser la question...

