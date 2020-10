[MàJ] Death Stranding : le compositeur du jeu sur un nouveau projet, avec Hideo Kojima ?

[MISE À JOUR] C'est désormais officiel : Kojima Productions vient tout juste d'officialiser la mise en production de son nouveau jeu. On ne connait pas encore la nature du projet mais le chantier est désormais lancé...



First “COVID recording” this year (for undisclosed project). Super happy with the results! pic.twitter.com/bpMrD3jAOB — Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) 21 octobre 2020

" Malicieusement, sur l'une des images de son bureau, il avait laissé traîner le croquis de ce qui ressemble à un vaisseau.





Working on the concept with listening to “OASIS” by Kitaro I recently bought. I(I used to have the vinyl) Love the illustration by Shusei Nagaoka. pic.twitter.com/hRLyZmnhe5 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 27 juin 2020



A un moment, on a cru que Hideo Kojima avait sollicité les services de Junji Itô pour développer un jeu d'horreur, mais le mangaka japonais avait tout de suite clarifié les choses en affirmant que ses propos avaient été mal interprétés. Retour à la case départ, donc.

Voilà un tweet qui risque certainement d'intéresser les disciples de Hideo Kojima. En effet, le compositeur suédois Ludvig Forssell - réputé pour être derrière les B.O. de Silent Hills P.T., Metal Gear Solid 5 et Death Stranding - a posté un message dans lequel il indique avoir pris part au "premier enregistrement COVID de l'année" pour un projet qui n'a pas encore été annoncé. "Très heureux du résultat", ajoute-t-il, sans en dire plus. Naturellement, les fans de Kojima-san pensent que c'est forcément lié à son prochain jeu, mais Ludvig Forssell peut très bien être impliqué dans tout autre chose.Cela dit, on rappelle que le patron de Kojima Productions avait révélé en juin dernier être à l'oeuvre sur sa prochaine production.Voici ma façon de concevoir un nouveau jeu avec YojiOn commence par définir chaque personnage, le background, le monde, la couleur, les caractéristiques, les rôles, les images, les idées et les mots-clés par e-mail. Du télétravail ainsi qu'une vingtaine de minutes de discussion directe. La plupart du temps, on s'envoie des messages via l'iPhone.