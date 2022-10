Dead Space Remake : un collector avec le casque d'Isaac Clarke à 275$

DEAD SPACE COLLECTOR'S EDITION

Physical Copy of Dead Space for PlayStation 5

Dead Space Collector's Box

Isaac Helmet Full-size wearable helmet with working lights

Dead Space CD Soundtrack

Lithograph Print

Foil Stamped Lithograph Folio

Four Mini Posters

Ishimura Patch

Marker Enamel Pin

Metal 4" Marker Statue

Dead Space SteelBook

Depuis la diffusion de la grosse vidéo de gameplay de Dead Space Remake, Electronic Arts semble paré pour commencer une belle campagne promotionnelle. Et elle se poursuit avec l'annonce d'une édition collector qu'on va pouvoir retrouver chez Limited Run Games pour la somme assez conséquente de 274.99$. A ce tarif-là, on pourra repartir avec un exemplaire physique du jeu, un steelbook, toute la BO du jeu sur CD, une lithograhie, des mini-posters, un écusson du logo de l'Ishimura, un Pin's qui a la forme de l'artefact, une réplique de cette dernière de 4 pouces (10 cm) et enfin le casque d'Issac Clarke qu'on pourra sans doute allumer. Pour obtenir ce bel objet, il faut impérativement le précommander sur le site de Limited Run Games, sachant qu'il existe dans chaque console de prévu.