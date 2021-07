Dead Space : le remake est développé sur next gen' par le studio fondé par Jade Raymond

Les rumeurs disaient donc vrai : Dead Space va bel et bien revenir sous la forme d'un remake. Si la date de sortie n'a pas encore été communiquée, on sait en revanche qu'il s'agira d'un jeu produit spécialement pour PC et consoles next gen', à savoir la PS5 et les Xbox Series X|S. Une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent que les éditeurs arrêtent le cross-gen pour se libérer du temps et de l'énergie pour se concentrer sur des vrais jeux nouvelle génération. Autre élément que les insiders avaient vu juste, c'est le studio en charge du développement : il s'agit ni plus ni moins que de EA Motive. Anciennement connu sous le nom de Motive Studios, il avait été fondé en 2015 par Jade Raymond en personne qui avait quitté la tête d'Ubisoft Toronto pour rejoindre la grande famille Electronic Arts. Mais son projet de carrière chez Electronic Arts fut stoppé assez rapidement après que l'éditeur américain ait entrepris d'annuler plusieurs de ses projets, notamment celui d'un jeu Star Wars solo narratif à la troisième personne avec Amy Hennig (elle a écrit les trois premiers Uncharted) en tant que scénariste.Si EA Motive a encaissé le départ de Jade Raymond en 2018 et a sorti le pas si mal EA Squadrons en octobre 2020, le studio a la lourde tâche désormais de faire revivre la licence Dead Space qui n'a pas connu que la gloire. Car même si la série a eu la chance de bénéficier de trois épisodes, les ventes n'ont jamais été suffisamment bonnes aux yeux d'EA pour capitaliser dessus. Quant au public, il s'est détourné de la série quand celle-ci s'est fourfoyée vers le jeu d'action basique, laissant l'horreur de côté. Espérons que ce remake remette les choses dans l'ordre.