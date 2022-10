Dead Space Remake : enfin du gameplay en 4K, il va falloir compter avec Isaac et les Nécromorphes

Depuis son annonce lors de l'EA Play Live 2021, le remake de Dead Space s'était plutôt illustré via des travaux conceptuels mis en avant par les développeurs d'EA Motive, notamment en matière de sound design, d'immersion et de refonte graphique. De belles promesses sur le papier, certes, mais qui tardaient à se concrétiser via un trailer de gameplay en bonne et due forme, surtout avec The Callisto Protocol (conçu par Glen Schofield, le créateur de Dead Space justement) dans les parages. C'est désormais chose faite, puisque nous avons enfin pu découvrir les toutes premières images de Dead Space Remake.Tout ce qui caractérisait la version originelle semble avoir été conservé, à commencer par le fameux démembrement, technique indispensable pour neutraliser les Nécromorphes à la rapidité extrême. Idem pour la Stase qui sert aussi bien au combat qu'à la résolution d'énigmes, ou encore les zones sans gravité. Bref, le matériau d'origine a été respecté, EA Motive ayant toutefois prévenu que des nouveautés serait également introduites pour dépoussiérer parfaitement tout ça. Enfin, n'oublions pas que les développeurs ont promis que le jeu serait un plan-séquence , un défi déjà relevé par GOD OF WAR.Pour mémoire, la sortie du jeu est programmée pour le 27 janvier 2023 sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 et PC.