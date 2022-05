Dead Space Remake : des images comparatives 2008 vs 2023

En plus de la myriade de vidéos "work in progress" pour Dead Space Remake que Motives Studios a partagé lors de son livestream d'hier, Electronic Arts a tenu à revenir sur le jeu de manière plus officielle. Un communiqué de presse chargé en informations et intervention des développeurs, des artworks, des screenshots et même des images comparatives entre le Dead Space de 2008 et le remake qui arrivera en 2023. L'idée derrière tout ça, c'est de rassurer les joueurs qui ne sont pas très emballés par ce que Motives Studios nous montre, puisqu'il s'agit d'une build pré-alpha. C'est le risque de vouloir communiquer de manière aussi transparente, c'est-à-dire ne pas intéresser le grand public qui va prendre pour argent comptant le rendu actuel pour un produit final. Electronic Arts prend des risques et tente de rassurer par ces nouveaux clichés.











L'éditeur précise dans son CP que ce remake de Dead Space a été remanié avec le moteur de jeu Frostbite développé par DICE Game, sachant que tout a été revu et corrigé. On s'en rend compte avec ces quelques comparatifs qui prouvent bien que les modèles 3D ont été retravaillés dans leur ensemble. "Développer ce remake a été très amusant pour nous chez Motive, car nous sommes de véritables fans de la franchise et nous voulons traiter le jeu avec le respect qu'il mérite. Et c'est tout aussi excitant de voir les réactions des joueurs alors que nous les emmenons dans l'aventure du développement avec nous" a déclaré Philippe Ducharme, producteur principal de Dead Space. "Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre l'étape de l'alpha et nous sommes heureux de vous annoncer que le jeu sortira en janvier de l'année prochaine. Nous avons hâte que les joueurs, les anciens comme les nouveaux, voient dans quelle mesure l'expérience de jeu d'origine a été améliorée pour être tout aussi marquante pour cette génération."





Electronic Arts promet également que les améliorations comme l'éclairage dynamique volumétrique avec des effets visuels atmosphériques et environnementaux rendus en Full-HDR, propose un niveau d'immersion jamais égalé dans la franchise. Pour voir le résultat final, il faudra attendre le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.