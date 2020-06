Dead Island 2 : une démo secrète d'il y a cinq ans se retrouve sur la toile

Dire que Dead Island 2 aura eu droit à un développement troublé est un euphémisme. Initialement mis en chantier par Techland (le studio derrière le premier Dead Island), le projet s'est retrouvé à l'abandon, les forces vives oeuvrant sur le jeu ayant été cannibalisées par l'autre titre alors en développement dans le studio : Dying Light. Deep Silver qui édite le jeu a alors refilé le bébé au studio allemand Yager (Spec Ops : The Line) qui a passé assez de temps dessus pour pouvoir mettre sur pieds une démo destinée à l'EGX 2015. Malheureusement, le studio cessa de collaborer avec Deep Silver à cause de divergences de points de vue, comme l'expliquait à l'époque Timo Ullman, PDG de Yager.

Face à cette nouvelle défection, Deep Silver transféra le projet chez Sumo Digital. Pas de chance pour Dead Island 2, Sumo était déjà au boulot sur Team Sonic Racing, et n'a pas vraiment pu s'investir sur le jeu de zombies. En désespoir de cause, l'éditeur a donc procédé à un ultime changement de crèmerie, puisque le développement du jeu est désormais entre les mains du studio interne Dambuster Studios (ex Crytek UK, et qui avait été racheté pour sauver de développement de Homefront : The Revolution.).

Aujourd'hui, la démo qui s'est retrouvée en ligne, et que vous allez pouvoir regarder ci-dessous, nous vient donc de chez Yager, et aurait été mise sur pied le 19 juin 2015, soit un mois avant que les Allemands ne jettent l'éponge. Dès le premier coup d'oeil, on peut reconnaître la "patte" Dead Island, avec des armes bien barrée et une direction artistique qui rappellera des souvenirs aux anciens. On peut également voir les trois arbres de compétences, le système de craft, et les effets électriques ou de feu qu'infligent les armes.