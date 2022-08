Dead Island 2 : un retour en fanfare à la gamescom 2022 ? Des insiders se mouillent

Dead Island 2 re-announcement is scheduled for Opening Night Live at Gamescom on August 23rd. pic.twitter.com/GlqZPfzBZ0 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 18 août 2022

Et si Dead Island 2 faisait son grand retour à la gamescom 2022 ? C'est du moins ce que avance Tom Henderson, journaliste jeux vidéo mais également insider qui n'hésite pas à faire fuiter la moindre information, même sous embargo. D'après lui, Deep Silver a bien l'intention de faire les choses en grand puisque le jeu devrait être dévoilé lors de la soirée d'ouverture du salon allemand le 23 août prochain. Une information fort plausible, surtout depuis que Amazon a fait fuiter la jaquette du jeu, avec toute la fiche technique qui annonce que le jeu sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series. Arlésienne du jeu vidéo, Dead Island avait été annoncé à l'E3 2014 et était même jouable en behind closed doors (on y avait joué à l'époque) avant que le jeu se fasse mettre de côté par un Deep Silver mécontent du résultat. Le développement du jeu est passé entre les mains de plusieurs studios : Techland pour commencer, ensuite c'est Yager qui a hérité du projet avant de se faire retirer la production et finir chez Sumo Digital. En 2019, on apprenait que c'était Dambuster Studios qui avait récupéré la patate chaude. 2022 sera donc l'année du come-back inespéré.